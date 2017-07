Galères de vacances - En cas d'accident ou de souci de santé à l'étranger, quelle couverture sociale ?

Demandez avant votre départ à votre caisse d'Assurance maladie une Carte européenne d'assurance maladie (CEAM). Celle-ci permet de bénéficier d'une prise en charge de vos soins médicaux dans les mêmes conditions que les habitants du pays où vous passez quelques jours dans le cadre de vos vacances, d'un week-end, d'un séjour linguistique, d'un stage ou encore d'un déplacement professionnel. Voici comment cela fonctionne :





• Demandez la carte 15 jours avant votre départ

La CEAM est éditée – gratuitement – à tout assuré du régime de sécurité sociale française qui la demande. Demandez-la deux semaines avant le voyage soit :

⇒ en ligne sur votre compte Ameli.fr ou sur l'application mobile (iOS ou android)

⇒ au guichet

⇒ par téléphone au 36 46 (6 ct/min + prix appel)



La carte (violette et plastifiée) est individuelle et nominative. Demandez en une pour chaque membre de la famille, y compris les enfants de moins de 16 ans. Elle est adressée par courrier postal (comptez deux semaines) et est valable deux ans au maximum.





• Voyagez l'esprit tranquille dans une trentaine de pays

La carte européenne de santé est acceptée

⇒ dans les pays de l'Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne ( Baléares et Canaries comprises), Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal (Madère et les Açores incluses), République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (l'Angleterre, l'Ecosse, les Pays de Galles, l'Irlande du Nord, Gibraltar), Slovaquie, Slovénie, Suède ;

⇒ ainsi qu'en Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse.





• Présentez la carte au personnel médical pour ne pas avancer tous les frais

La carte vous permet d'accéder aux mêmes prestations que les assurés du pays (avant de consulter un médecin à l'étranger, assurez-vous qu'il est affilié à la Sécu locale). Ainsi, si la prestation est gratuite pour eux, elle le sera aussi pour vous et vous n'aurez donc pas à avancer d'argent. A l'inverse, si la prestation est payante, vous devrez avancer les frais mais vous pouvez demander le remboursement :

⇒ soit sur place, auprès de l'assurance maladie du pays de séjour,

⇒ soit une fois de retour en France : conservez les factures et justificatifs de soins et présentez les à votre caisse d'Assurance maladie accompagnés du formulaire S3125 "Soins reçus à l'étranger". Vous avez alors le choix entre vous faire rembourser sur la base des tarifs de la Sécu française ou des tarifs du pays du séjour.





A noter : Les soins peuvent être dispensés dans le secteur privé ou public mais en cas de dépassement d'honoraires ou de chambre individuelle, par exemple, ayez à l'esprit que tout n'est pas pris en charge. Dans les pays où la facture est très élevée, il est recommandé de souscrire à une couverture internationale qui garantit le remboursement des frais médicaux et le rapatriement. Pour vérifier les niveaux de prix et les modes de prise en charge de votre destination, rendez vous sur le site du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS).