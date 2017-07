Galères de vacances - La compagnie aérienne a perdu mes bagages, quelle indemnisation ?

Votre bagage n'est pas à l'aéroport d'arrivée ? La compagnie aérienne est tenue de dédommager les passagers, en tout cas jusqu’à un certain plafond. Seuls les bagages enregistrés et placés en soute (et non les bagages en cabine) bénéficient d'une protection. Dans quelle mesure et comment ? Le détail de ce à quoi vous avez droit.