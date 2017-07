Galères de vacances - Le loueur de voitures m'a prélevé des frais supplémentaires après le retour du véhicule, est-ce légal ?

Lorsqu'on loue une voiture, les termes du contrat ne sont pas toujours faciles à comprendre, et certains coûts ajoutés peuvent être cachés dans les clauses. Le prix de certaines options (GPS, second conducteur, siège enfant, etc.), par exemple, peuvent être multipliés par sept d'un loueur de voitures à un autre, comme le révélait une enquête du comparateur indépendant Carigami. Généralement, vous les paierez immédiatement ou lors de la prise en charge du véhicule. D’autres frais peuvent vous êtes facturés une fois le retour du véhicule effectué, alors méfiez-vous !