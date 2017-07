Galères de vacances - Le propriétaire de la maison que j'ai louée annule la réservation, puis-je obtenir une indemnité ?

Le propriétaire de la maison de vacances que vous aviez réservée a annulé votre réservation. Non seulement les sommes en jeu ne sont pas anodines : il faut débourser en moyenne 1056 euros pour une semaine en juillet-août en Nouvelle Aquitaine, 1267 euros en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou carrément 1519 euros en Corse, selon les données compilées par le comparateurs de locations de vacances Likibu.com et publiées le 27 juin 2017. Mais en plus, il va falloir trouver un plan de repli, ce qui peut être un vrai casse-tête une fois la saison commencée. Qu'advient-il des sommes versées ? Une compensation est-elle prévue ?