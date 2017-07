Galères de vacances - Mon passeport n'est plus valide, ma carte d'identité suffit-elle pour prendre l'avion ?

Vous avez l'intention de vous rendre dans un pays étranger pour les vacances d’été, mais votre passeport n’est plus valide depuis déjà plusieurs mois. Vous le savez sans doute, la durée de validité de la carte nationale d'identité (CNI) est passée de 10 à 15 ans en 2014. Elle reste ainsi valable 5 ans de plus si elle a été émise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 (et que vous étiez majeur au moment de sa délivrance). Vous pouvez donc voyager dans les pays qui l'acceptent.