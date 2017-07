Galères de vacances - Plat servi froid, addition étrange... Peut-on refuser de payer la note au restaurant ?

Si vous avez consommé l'intégralité du repas qui vous a été servi dans un restaurant, vous ne pouvez pas partir sans avoir réglé l'addition. Dès lors que le restaurateur a rempli son obligation principale de vous servir le repas commandé, vous êtes obligé de payer la note. Si vous partez sans régler l'addition, vous commettez un délit de filouterie qui est réprimé par le code pénal : vous risquez jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.





En tant que consommateur, sachez que vous avez le droit de contester l'addition. Cependant, les raisons de cette contestation doivent être objectives. S'il y a eu une mauvaise prestation de service (le plat est arrivé froid, une tache sur un vêtement suite à la maladresse d'un serveur, etc.) et/ou si les obligations légales n'ont pas été respectées (addition incomplète ou pas assez détaillée, plat servi non présent au menu, etc.). Le manque d'hygiène peut également faire l'objet d'une contestation. Cependant, on ne peut pas remettre en cause la note pour une question de goût.





Pour contester la qualité d'un plat, il est conseillé de ne pas le consommer. En effet, si vous terminez votre assiette, on estime que vous avez accepté la prestation de service du restaurateur et que le plat présentait donc toutes les qualités que vous pouviez en attendre.





Si vous rencontrez un problème d'hygiène ou de non-respect des obligations légales, il faut faire immédiatement noter vos observations par le restaurateur et le prévenir que vous serez dans l'obligation de saisir les organismes compétents : services d'hygiène ou Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).





En cas de maladresse, il faut en informer le restaurateur et lui demander la réparation et l'indemnisation de cette négligence (comme, par exemple, le règlement du pressing). Il est également possible de saisir la juridiction de proximité pour obtenir le remboursement de la note et, éventuellement, une petite indemnisation pour le préjudice subi.