Galères de vacances - Votre autocar a été annulé ou accuse un retard, quels sont vos droits ?

Bientôt les vacances, les envies de départ et de soleil. Pour cela, les "autocars Macron" - Flixbus, Isilines et Ouibus - sont la solution idéale pour les réservations de dernière minute. Cette formule, qui permet de voyager en France à moindre coût, a séduit 6,2 millions de voyageurs l’an dernier, et près de 7 millions depuis l’ouverture du marché il y a un peu moins de deux ans.