Galères de vacances - Votre train est en retard, comment récupérer 25% à 75% du prix du billet

En cas d'annulation du train, quelle qu'en soit la raison, le voyageur peut demander à la SNCF le remboursement du prix de son billet, correspondant au transport qui n'a pas pu être effectué. Sont concernés tous les billets à date et train déterminés, y compris les billets non échangeables ou non remboursables. Pour demander votre dû, deux possibilités :

• Déposez ici une réclamation en ligne

• Envoyez un courrier auquel vous joindrez les justificatifs en votre possession.

Service Relation Client SNCF

62973 Arras Cedex 9





Autre possibilité, vous pouvez prendre un autre train, voire emprunter un itinéraire différent, sans frais supplémentaire et dans les mêmes conditions de classe et de confort. Cette option n'est possible que dans les 48 heures qui suivent l'annulation du train, et sans garantie de place assise. Enfin, ce dispositif ne concerne pas les Transilien, les TER et les iDTGV.