Pour rénover vos installations de gaz, vous avez peut-être droit à une aide

Les accidents liés au gaz se produisent dans 90% des cas à l'intérieur des logements. Sont souvent en cause les chaudières mal entretenues, les flexibles de gaz trop vieux, les ventilations obstruées. Afin de favoriser le bon entretien des installations, même quand les moyens financiers manquent, le ministère du Logement vient de signer une convention avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et GRDF (qui achemine du gaz naturel pour le compte de plus de 30 fournisseurs auprès de 11 millions de clients). Les actions sont de différentes natures. Voici les contours de la mesure.