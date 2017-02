Guide Michelin 2017 : comment sont sélectionnés les restaurants ?

Pour pouvoir dresser sa sélection, le guide Michelin envoie des inspecteurs dans toute la France. S'il n'a jamais dévoilé leur nombre, on les estime à une quarantaine. Ces fameux inspecteurs gastronomiques, redoutés des chefs cuisiniers, parcourent en moyenne 50.000 km entre janvier et septembre, visitent plus de 200 établissements pour goûter et noter les meilleures tables françaises.





Ils ont généralement une grande expérience dans l'hôtellerie et la restauration et sont parfois même d'anciens chefs. Ils ne dévoilent jamais leur identité et paient toujours leur addition pour éviter toute forme de corruption.