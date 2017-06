Diesel au prix de l'essence : mais combien payez-vous vraiment de taxes sur les carburants ?

TVA ⇒ D'abord, le carburant est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux dit "normal" de 20%,





TICPE ⇒ Puis à la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui s’établit à :





• 0,531 euro/litre de gazole

• 0,651 euro/ litre d'essence





TVA sur la TICPE ⇒ Enfin, cette TICPE est assortie de sa propre TVA (20% également), qui devient alors un impôt sur l'impôt.





Le rapprochement des TICPE du diesel et de l'essence a été engagé en 2016. Un rapprochement qui s'est déjà traduit par une augmentation de 1 ct/litre pour le diesel et une baisse de 1 ct/litre pour l'essence. Comme prévu, cette mise à niveau des fiscalités du gazole et de l'essence se poursuivra, pour arriver au même niveau "dans un horizon assez proche", a confirmé le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, sans donner de calendrier.