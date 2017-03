Il devient obligatoire : 5 conseils pour bien choisir un casque de vélo pour votre enfant

La fourchette de prix est très large : à partir de 5 euros dans les grandes surfaces de sport à 80 euros dans les magasins spécialisés. "Si le casque premier prix est bien ajusté à la tête de l'enfant et homologué, c'est suffisant", assure le président de la FUB.





Cependant, en dépensant un peu plus, vous verrez la différence au niveau des finitions. "Comptez entre 35 et 50 euros pour un article de bonne qualité", estime-t-on chez Cyclable, où l'on nous précise que "la durée de vie d'un casque est d'environ cinq ans et qu'il faut éviter de le faire tomber car il n'apporte plus le même degré de protection s'il a subi un choc".