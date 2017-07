Île de Ré : vos huîtres à n'importe quelle heure du jour et de la nuit grâce à un distributeur automatique

Après les patates, les œufs, les fromages, les crèmes glacées et même les pizzas, les huîtres de l'Île de Ré font leur entrée dans le monde des distributeurs automatiques. Un ostréiculteur a mis en place vingt casiers, accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur son exploitation de l'Huîtrière de Ré, qui s'étale su 4 hectares autour d'Ars-en-Ré.





L'automate - réfrigéré, rassurez-vous - a vu le jour au printemps et connaît déjà un joli succès. "On vend une centaine de douzaines d’huîtres par jour avec ce distributeur", assure à LCI l'exploitant Tony Berthelot, qui tient également une boutique. "Cette installation répond à une demande, les gens n'ont plus d'horaires pour venir acheter. Par exemple, dimanche dernier nous n'avions presque rien vendu en journée, puis en soirée entre 18h30 et 20h30, la machine a été complètement vidée".