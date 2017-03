Immatriculation : les vieilles plaques minéralogiques bientôt dans les musées

La fin approche petit à petit puisque l’article 11 de l’arrêté du 9 février 2009 "fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules" prévoit une généralisation totale du SIV au plus tard au 31 décembre 2020. Conséquence : il ne sera donc plus possible de circuler avec d’anciennes plaques à partir du 1er janvier 2021.