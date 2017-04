Impôts 2017 - Calendrier, baisse de 20%, prélèvement à la source, seuil d'imposition : voici ce qu'il faut savoir

2 Blablacar et autres services de co-quelque chose

En ce qui concerne Blablacar et autres services de co-voiturage, les revenus tirés de ces activités ne sont pas imposables. Il vous faudra toutefois respecter trois points importants, au risque d'être considéré comme un professionnel et ainsi soumis à cotisations sociales et impôt : - Il faut que le déplacement soit réalisé pour votre propre compte. - Le tarif ne doit pas excéder le barème kilométrique divisé par le nombre de voyageurs. - Il faut que le conducteur garde à sa charge une quote-part des frais de carburant et de péages.