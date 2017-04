Impôts : numéro fiscal perdu, mot de passe oublié... Comment retrouver vos accès pour déclarer en ligne

Ce numéro à 13 chiffres figure sur votre déclaration de revenus, en haut à gauche de la première page et sur vos différents avis d'imposition (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière) là aussi en haut à gauche. Si vraiment, vous n'arrivez plus à mettre la main sur ces documents, rendez-vous sur le site des "Impôts", cliquez sur "Votre espace particulier" puis sur "Numéro fiscal perdu". Vous n'aurez plus qu'à suivre les instructions pour le récupérer. Celui-ci vous sera envoyé de manière sécurisée sur le mail ou le téléphone communiqué précédemment à votre service des impôts.