Taxe foncière : les dates limites de paiement approchent, ce qu'il faut savoir pour (peut-être) réduire la facture

Certaines personnes sont exonérées de taxe foncière : les titulaires de l'allocation supplémentaire (ASI) d'invalidité et ceux de l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) sans aucune condition de ressources. Quant aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et aux personnes âgées de plus de 75 ans, ils sont exonérés de taxe foncière sous condition de ressources.





Ces conditions de ressources sont les mêmes que celles prévues pour la taxe d'habitation. Pour 2017, le revenu fiscal de référence de 2016 doit être inférieur à 10.708 euros pour la première part et 2.859 euros pour chaque demi-part supplémentaire.





Enfin, les personnes âgées de plus de 75 ans concernées peuvent aussi être exonérés de taxe foncière pour leur habitation secondaire. Au sein d'un couple marié, ces conditions d'âge ou de handicap peuvent n'être remplies que par l'un des deux conjoints.