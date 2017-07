Vacanciers évacués après les incendies : hébergement d'urgence, biens carbonisés, annulation... comment faire marcher les assurances ?

LCI : J'ai été averti de ne pas venir avant le début du séjour, puis-je me faire rembourser ?

Hervé de Veyrac : Il s'agit d'une impossibilité d'accès au lieu de villégiature, qui n'est ni de la faute de l'hébergeur ni de celle du client. Le principe est le même qu'il s'agisse d'une location saisonnière, d'un hôtel ou d'un camping. Il convient de distinguer ce qui est prévu dans le contrat qui vous lie à l'hébergeur de ce qui est prévu par vos propres assurances. Si vous faites partie des rares personnes à avoir pris une assurance annulation, proposée par le professionnel ou par votre assureur, c'est le cas le plus simple : vous pourrez la faire jouer pour vous faire rembourser les frais d'annulation et les sommes (arrhes ou acompte) déjà versées. Sinon, il faudra tenter de négocier avec le bailleur ou l'hôtelier. Votre multirisque habitation peut quant à elle jouer pour vos effets personnels emportés en villégiature et détruits ou endommagés sur place. Les conditions d'indemnisation et les montants prévus dépendent des contrats, à vérifier donc auprès de votre assureur. Sachez enfin que si vous avez réglé le séjour avec votre carte bancaire, celle-ci peut comporter des assurances annulation ou interruption de voyage.