Instant fastoche de l’été - Comment rafraîchir une bouteille d'eau sans frigo ni glaçons à portée de la main

En été sur la plage, boire de l'eau chaude n'est pas forcément une fatalité. Selon une astuce partagée par la chaîne YouTube Pratiks, il vous suffit de vous munir d’un torchon ou de papier essuie-tout humide, le soleil lui-même et la science feront le reste ! Avez-vous déjà entendu parler de la thermodynamique ? Pour faire simple, il s'agit de la science de la chaleur. Le soleil provoque l’évaporation de l’eau sur votre torchon. La vapeur d’eau quittera le torchon, et la chaleur avec. Votre torchon se rafraîchira donc, et permettra de garder votre bouteille au frais. Notez que cette astuce fonctionne mieux dans les milieux très secs qui favorisent l’évaporation.





⇒ Emmaillotez votre bouteille dans votre torchon mouillé, de façon à ce qu’elle soit bien enfermée.

⇒ Mettez votre bouteille en plein soleil (oui, vous avez bien lu) et de préférence dans un courant d’air.

⇒ Patientez quelques minutes avant de boire votre bouteille.

⇒ Si vous êtes pressé, créez vous-même un courant d’air en faisant tourner votre bouteille.





Bien sûr, un torchon ne remplace pas 10 minutes dans un bon vieux congélateur.