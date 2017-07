Instant fastoche de l'été : comment réparer des tongs avec l’attache d’un paquet de pain de mie ?

Les tongs, ces bruyantes sandales, symboles des vacances d’été, sont souvent capricieuses et lâchent au moindre obstacle. Et bien sûr, ces accidents arrivent (presque) toujours au mauvais moment, loin de la maison, et lorsque vous n’avez rien d’autre sous la main. Pour éviter de clopiner sur des rochers brûlants, ou emprunter les chaussures montantes de vos camarades de promenade, la chaîne Mom's Lifesavers a partagé une astuce sur YouTube.





Pour sauver votre tong, vous aurez seulement besoin d’un accessoire : une attache carrée de sachet en plastique, souvent utilisée pour les paquets de pain de mie.





⇒ Repassez la lanière de votre tong à travers la semelle.

⇒ Clipsez l’attache carrée de façon à bloquer le bout de votre tong sous la semelle.

⇒ Tirez légèrement sur la lanière du dessus pour vérifier que votre montage tient correctement.