Instant fastoche de l'été - Je transpire beaucoup des pieds, comment fabriquer un déodorant naturel

Vous pouvez venir à bout des odeurs de transpiration avec du bicarbonate de sodium. Cette poudre minérale agit non seulement en bloquant le développement des bactéries, mais aussi en régulant le pH, et donc en limitant l'acidité qui favorise les effluves. Limiter la transpiration sera donc un soulagement à la fois pour votre nez (ainsi que celui de votre entourage) et pour la peau et les ongles de vos pieds.





Car "la macération favorise le développement des infections bactériennes et des mycoses", assure Alix Lefief-Delcourt, auteur d'un ouvrage entièrement consacré aux bienfaits du bicarbonate. Voici ses conseils pour vous débarrasser de ce problème.