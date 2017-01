Droit à la déconnexion : pourrez-vous raccrocher au nez de votre patron en dehors des heures de travail ?

LCI : Quel est le constat à l'origine du droit à la déconnexion ?

Carole Goutaudier : Lorsque je suis amenée à défendre des salariés dans le cadre de mon métier, je constate qu'il y a de plus en plus de mails ou de SMS professionnels, envoyés en dehors des horaires légaux, soit tard le soir ou pendant le week-end. Les employés sont toujours plus sollicités, sans limite de temps. L'objectif de l'article 55 de loi Travail est de limiter cet amincissement des frontières entre le privé et le public, responsable des épuisements professionnels, (communément appelé "burn out", ndlr).