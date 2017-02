Intoxications alimentaires : 100 rappels de produits par an et vous n'êtes pas forcément au courant

Des associations de consommateurs, des sites et des applis spécialisées ainsi que des sites d'informations généralistes relayent quelques-uns de ces signalements. Sans oublier les organismes officiels qui tiennent également un décompte (le ministère de la Consommation via le site de la DGCCRF et l'Union européenne publiant sur son site les produits recensés dans le réseau d'alerte européen pour les rappels de produits alimentaires). Mais ces listes officielles sont loin d'être complètes.





Ainsi, pour mieux informer les clients, l'association de consommateurs CLCV réclame, ce lundi 20 février 2017, la création d'un site officiel unique rassemblant tous ces rappels de produits alimentaires. L'organisme cite en exemple la Belgique et l'Angleterre où les avis sont systématiquement publiés sur le site de l'agence de sécurité sanitaire. Dans ces pays, les consommateurs qui le souhaitent peuvent en outre s'abonner aux alertes pour être automatiquement prévenus. De quoi éviter certaines intoxications alimentaires.