"Je ne jette rien, je répare" : l’éco tendance qui fait fureur

ENVIRONNEMENT – Initiatives, entreprises, projets... dans le cadre de son partenariat avec le prix Entreprises pour l’environnement (EpE), LCI vous parle de consommation responsable chaque semaine jusqu’en mars. Être un éco consommateur responsable, c’est s’engager au quotidien à produire moins de déchets. Pour maximiser les conséquences sociales et environnementales de ses achats, place au "je ne jette plus je répare", une tendance qui fait de plus en plus d’adeptes