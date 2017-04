L'hygiène de votre restaurant ou de votre supermarché est elle bonne ? A partir de ce lundi, voici les 4 pictogrammes à connaitre

SMILEY OR NOT SMILEY ? - Après trois ans de polémique, le ministère de l'Agriculture publie ce lundi les premiers résultats des contrôles effectués dans 1500 établissements (restaurants, cantine, abattoirs ou supermarchés). 50.000 autres suivront. Ils seront notés avec quatre types de smileys, du plus souriant au plus grimaçant.