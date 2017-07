La chasse aux logements étudiants est ouverte : les pièges à éviter, les bons plans à connaître

Ne vous laissez pas non plus impressionner par certaines pratiques des bailleurs particuliers et des agents immobiliers qui n’hésitent pas à réclamer de façon illicite certains documents, relevant parfois de la vie privée, alors que la réglementation l’interdit. Pour remédier à ces abus, l'article 35 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 a étendu la liste des documents qu’un bailleur (ou l’agent immobilier qui le représente) ne peut pas demander en préalable à la conclusion d’une location.





En voici la liste complète : photo d’identité (hormis celle de la pièce justificative d'identité), carte d’assuré social, copie de relevé de compte bancaire ou postal, attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal, attestation d’absence de crédit en cours autorisation de prélèvement automatique, jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par l’énoncé "Par ces motifs", attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d’autres justificatifs, attestation de l’employeur, dès lors que peuvent être fournis le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire, contrat de mariage, certificat de concubinage, chèque de réservation de logement, dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique, extrait de casier judiciaire, remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil, production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants.





En cas de refus du bail pour ne pas avoir présenté un de ces documents, saisissez le défenseur des droits : www.defenseurdesdroits.fr