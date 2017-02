Vous cherchez du travail ? La mairie de Paris lance un portail unique pour vous aider à trouver

Une fois inscrits, les candidats peuvent consulter les offres répertoriées sur la plateforme, déposer un CV et créer des alertes en précisant quel emploi ils recherchent, dans quelle ville et quel type de contrat (CDI, CDD, intérim, stage, alternance, indépendant). Les offres correspondantes arriveront automatiquement chaque matin dans leur boîte mail. Il est également possible de sauvegarder des annonces. Pendant notre test, surprise, des résultats sont aussi ressortis pour la province, qu'il s'agisse d'un boulanger à Bordeaux (capture ci-dessous) ou d'un ophtalmologue dans les Hauts-de-France.