La Poste : le timbre rouge passe à 95 centimes au 1er janvier, découvrez les autres hausses de tarifs

Aussi forte soit-elle, cette hausse n'est pas une surprise. Il y a quelques jours, l'entreprise publique avait été autorisée à pratiquer une hausse globale de 5% pour renflouer ses caisses. Une augmentation largement supérieure à celle programmée à la base, de 1,5%. Cette hausse "permet d'assurer la pérennité du service universel" dans un "contexte d'accélération de la baisse des volumes du courrier", a précisé ce jeudi le groupe.





Les ménages français dépensant en moyenne environ 43 euros par an en produits postaux, l'impact de la hausse sera limité à moins de 3 euros par an et par ménage, affirme le groupe public.





La raison de cette inflation est simple : La Poste souffre en effet d'une baisse de son chiffre d'affaires importante. En 10 ans, le nombre de courrier est passé de 18 millards chaque année à 11 milliards en 2016 et devrait même passer sous la barre des 10 milliards cette année. Une perte qui équivaut à 500 millions d'euros perte par an.