La SNCF lance mercredi ses billets d'été : 7 astuces pour prendre le train moins cher

Jusqu'au début de l'été, vous pourrez encore profiter des billets à bas coût des IDTGV. Puis, à partir du 2 juillet, avec la disparition de l'offre IDTGV vers l'Atlantique, il vous faudra compter uniquement sur Ouigo. Ces trains rose et bleu lancés il y a cinq ans, entre la région parisienne et Lyon, couvrent de plus en plus de destinations : Tourcoing, Rennes, Nantes, Montpellier, Marseille et à partir de cet été aussi Bordeaux et Strasbourg, ainsi que les principales gares se trouvant le long de ces lignes.

Si leur prix est avantageux, à partir de 10 euros (5 euros pour les enfants de 0 à 11 ans), ils présentent en revanche la particularité de partir de gares excentrées de la capitale (Marne-La-Vallée, Massy ou Roissy).





Exemple : aller Paris Marne-La-Vallée-Chessy - Marseille Saint Charles, samedi 17 juin 2017 à 17h48 à 35 euros, retour samedi 1er juillet à 13h38 à 25 euros.