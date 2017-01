La SNCF lance une nouvelle carte jeunes avec TGV illimité pour 79 euros par mois

La SNCF lance une opération séduction à destination des jeunes avec la "Happy Card", une nouvelle carte permettant aux 16-27 ans de voyager de manière illimitée dans les TGV et les Intercités moyennant un abonnement mensuel de 79 euros. Selon Le Parisien, les voyageurs intéressés devront souscrire l’offre sur Internet en fournissant leurs documents d’identité et s’engager pour un délai minimum de trois mois. Ils voyageront ensuite en seconde classe, uniquement dans les TGV et les Intercités après réservation obligatoire.





Seul hic et pas des moindres : les réservations ne seront ouvertes qu’un mois à l’avance et l’accès à certains trains sera limité. En outre, le premier arrivé sera le premier servi. Comme le souligne également le quotidien, "un seul billet par jour depuis la même gare sera autorisé". Les utilisateurs pourront cumuler jusqu'à six réservations en même temps, soit trois allers-retours.