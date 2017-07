La vignette Crit’Air devient (vraiment) obligatoire ce 1er juillet sous peine d'amende de 68 euros

Publié au Journal officiel le 7 mai 2017, le décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 "renforçant les sanctions pour non-respect de l'usage des certificats qualité de l'air et des mesures d'urgence arrêtées en cas d'épisode de pollution atmosphérique" corrige cet oubli.





L'article R. 411-19 du Code de la route retouché précise désormais que "le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées au présent article, ou de circuler dans le périmètre des restrictions de circulation instaurées sans que le véhicule soit identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ; de la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L."





En clair, le montant de l'amende est fixé à 68 euros pour les voitures et les deux-roues et à 135 euros pour les camions et les cars. Cette modification entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication, pour faire simple, le 1er juillet 2017. Pour mémoire, le certificat Crit’Air se commande en ligne ici : Certificat-air.gouv.fr.