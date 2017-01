Le "congé proche aidant" est entré en vigueur : comment pouvez-vous aider un proche malade ?

Cesser de travailler un certain temps pour aider un proche malade est désormais possible. Les salariés peuvent depuis le 1er janvier bénéficier d’un congé sans solde et limité pour accompagner au quotidien un proche en perte d’autonomie, sans justifier de lien de parenté.





Il s’agit d’avoir une meilleure "articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale", explique le décret d’application qui émane de la loi Travail. 90% des salariés aidants se disent stressés par cette double casquette, selon Le Monde.