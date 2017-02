Rendement décevant, clauses abusives... le crowdfunding épinglé par l'UFC-Que Choisir

Afin de recadrer ce "secteur vérolé", l'UFC-Que Choisir estime qu'"il est indispensable que les risques encourus soient clairement identifiés et que les gains potentiels ne soient pas surévalués". L'association demande au gendarme du secteur bancaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de s'assurer que ces plateformes informent correctement les prêteurs et sanctionnent celles qui s'écarteraient du droit chemin.





Elle appelle également les pouvoirs publics à "légiférer pour obliger ces plateformes à fournir une information pertinente et impartiale". Certes un décret encadrant cette activité avait été publié il y a deux ans et demi, mais les règles du jeu ne sont pas assez suivies. Enfin, l'association exige la suppression des clauses abusives parfois imposées par les sites et se réserve le droit d'agir en justice si cela n'est pas fait.