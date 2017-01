Les Français ont recyclé en moyenne dix kilos de déchets électriques en 2016 : où déposer vos appareils ?

Où déposer ses appareils ?La collecte se fait par différents canaux : les déchetteries récupèrent plus de la moitié du tonnage et les distributeurs (enseignes de grande distribution, magasins spécialisés, etc.) environ 20%. Le reste transite via les acteurs de l'économie sociale et solidaire (Emmaüs, Envie, etc.) ou par des récupérateurs professionnels (près de 15%).