Les hypermarchés en perte de vitesse depuis deux ans

PRODUCTEURS - Souvent, les petits commerces ont beaucoup de mal pour survivre face à la grande distribution. Mais de plus en plus de consommateurs privilégient maintenant au quotidien des distributeurs de qualité. Proches de chez eux, plus conviviaux ou à taille humaine, ils redorent leur blason. Et depuis deux ans, les grandes enseignes sont en perte de vitesse.