La moitié des personnes touchant les minimas sociaux ont moins de onze euros par jour pour vivre

De façon générale, les bénéficiaires des minimas sociaux consacrent 42 % de leur revenu (aides sociales comprises) à des dépenses pré-engagées, c'est-à-dire les factures telles que le loyer, l'énergie, l'abonnement à Internet et au téléphone, les assurances, notamment. Une fois ces factures - quasiment impossibles à éviter - payées et les aides sociales telles que les allocations logement ajoutées, la moitié des foyers en question dispose de moins de 500 euros par mois par unité de consommation. Notez qu'une personne seule constitue une unité de consommation, les autres personnes de plus de 14 ans 0,5 unité et les enfants de moins de 14 ans 0,3 unité. Ensuite, les dépenses alimentaires représentent près d'un tiers de ces 500 euros, puisqu'elles s'élèvent à 170 euros en médiane.





A noter : fin 2016, le RSA s'élève à 535,17 euros pour une personne seule, le minimum vieillesse à 801 euros, l'AAH à 808,46 euros et l'allocation pour un chômeur en fin de droit à 488,10 euros.