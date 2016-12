Les prix à la pompe augmentent : comment trouver le carburant le moins cher ?

Pas de quoi ravir les automobilistes en pleine période de départs en vacances de Noël. Le litre de diesel s'affiche à 1,20 euro en moyenne la semaine du 16 au 22 décembre 2016. Soit 1,1 centime de plus qu'une semaine plus tôt (1,18 euro du 9 au 15 du moins) et 4,1 centimes de plus que deux semaines plus tôt (1,16 euro du 2 au 8 du mois), selon les derniers relevés hebdomadaires du ministère de l'Energie. C'est le niveau le plus haut depuis un an et demi. Même chose pour les super sans plomb 95 et 98, qui ont augmenté de respectivement 3,9 et 4,0 centimes sur les trois premières semaines du mois.