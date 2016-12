Pourquoi les voitures neuves n'ont elles jamais été aussi chères

Résultat, les particuliers qui achètent une voiture neuve ont en moyenne 56 ans, un record. C'est cinq ans de plus qu'il y a dix ans (51 ans) et neuf ans de plus qu'il y a vingt ans (47 ans). En dehors des clients fortunés qui n'hésitent pas à débourser beaucoup pour se faire plaisir, les acheteurs plus modestes se détournent du marché classique du neuf, qui devient hors de portée. Ce qui fait la part belle à la fois aux modèles d'occasion et aux modèles neufs low cost proposés notamment par Dacia. Au point qu'au dernier trimestre de l'année, dans le marché du neuf, les ventes de Dacia ont rattrapé celles de Citroën. A titre d'exemple, une Logan se vend à partir de 7790 euros, selon la grille publiée par Autoplus.





Enfin, si les clients sont peu enclins à dépenser près de 25.000 euros pour une automobile neuve, c'est aussi parce qu'une fois le chèque signé chez le concessionnaire, les dépenses ne s'arrêtent pas là. A l'usage, il faut débourser chaque année entre 4733 euros par an (pour une Logan Diesel) et 8723 euros (pour une Toyota Prius hybride) quand on prend en compte l'achat, le carburant, l'entretien et l'assurance, selon une enquête publiée en mai dernier par l'Automobile club association.