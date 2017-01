Votre loyer est-il plus élevé que la moyenne nationale ?

Pour louer un logement, il faut débourser en moyenne deux fois plus à Paris qu'en province. L'an dernier, au niveau national, le loyer moyen s’élevait à 628 euros, charges comprises, pour une surface moyenne de 42 mètres carrés (soit 13,72 euros par mètres carrés), selon l’Observatoire de l’offre et de la demande locatives dans le parc privé en 2016, réalisé par LocService.fr, un site qui met en relation les locataires et les propriétaires, relayé ce vendredi par nos confrères de BFMTV.





Une moyenne, à peine plus élevée qu'un an plus tôt (+0,71%), qui cache de fortes disparités selon les régions, dont voici quelques exemples, en moyenne toujours :

- Province : loyer de 567 euros pour 48 mètres carrés (soit 11,85 euros/mètre carré) ;

- Ile-de-France : 864 euros pour 38 mètres carrés (soit 22,74 euros/mètre carré) ;

- Grande couronne : 752 euros pour 43 mètres carrés (soit 17,48 euros/mètre carré) ;

- Petite couronne : 880 euros pour 38 mètres carrés (soit 23,16 euros/mètre carré) ;

- Paris : 1029 euros pour 31 mètres carrés (soit 33,19 euros/mètre carré).