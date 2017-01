Lutte contre les marchands de sommeil : les propriétaires désormais soumis à un "permis de louer"

La Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) et la Chambre nationale des propriétaires ont en effet fustigé ce "permis de louer", qui représente selon elles une nouvelle charge administrative pour les propriétaires. "Les professionnels de l'immobilier sont garants de la décence des logements dont ils ont la gestion. C'est faire fi de leurs compétences que de leur demander d'appliquer ce décret", a estimé le président de la Fnaim, Jean-François Buet, dans un communiqué, demandant l'abrogation de la mesure. Du côté de l’association Droit au logement, on redoute surtout le revers de ce décret : "Ce sont des petits revenus qui louent ces types de biens indécents ou indignes, et ce 'permis de louer' pourrait aussi faire monter les prix des locations"...