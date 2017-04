Millième tirage de l'Euro Millions : les statistiques à connaître pour avoir toutes les raisons d'espérer remporter le jackpot

Si, en plus, vous habitez en Ile-de-France, vous avez des raisons supplémentaires de croire que vous allez devenir très riche. Cette région est la plus chanceuse avec 24 gagnants, devant la Provence-Alpes-Côte d’Azur (19) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (14). Encore faudrait-il connaître le nombre de participant dans chaque région pour savoir si les probabilités de remporter le pactole y sont plus élevées qu'en moyenne. A savoir une maigre chance sur 139 millions !





Quoiqu'il en soit, le plus gros gain remporté en France - 169,8 millions d'euros tout de même - a été gagné dans les Alpes Maritimes. Quant au Français qui a remporté le jackpot de 83,4 millions d'euros mardi 11 avril, ni son identité ni le lieu de validation de son ticket n'ont été dévoilés pour l'heure. Il avait été le seul gagnant de la cagnotte de 17 millions d'euros mise en jeu un mois plus tôt et abondée sept fois faute de gagnant.