Moisissures à l'intérieur de "Sophie la girafe" : faut-il s'inquiéter ?

LCI : Ces moisissures qui tapissent l'intérieur du jouet sont-elles fréquentes ?

Dr Rebafert : Nous sommes en contact au quotidien avec ces moisissures dues à l'humidité. Parmi tant d'autres exemples, ces champignons microscopiques existent de façon naturelle dans l'air, dans les aquariums ou dans les sous-bois. Concernant les jouets comme Sophie la girafe, ils proviennent du fait que les enfants bavent à l'intérieur. Tous les jouets percés qui font du bruit quand on appuie dessus, notamment les canards de bain, sont concernés.

LCI : Y'a-t-il lieu de s'inquiéter pour la santé des enfants ?

Dr Rebafert : Bien sûr, les photos de cette girafe sont impressionnantes. Mais ce n'est pas pour autant dangereux, à moins que l'enfant ne souffre d'un déficit immunitaire. Pour les autres, ces moisissures, à l'instar du tabac ou de la pollution, peuvent toutefois être irritantes. Elles peuvent aggraver légèrement l'asthme, qui touche 20% des enfants. Mais au-delà des jouets ciblés, c'est le problème plus général de l'exposition aux polluants, à la maison comme dans les crèches, qui se pose en réalité.

LCI : Peut-on nettoyer ces jouets de façon efficace ?

Dr Rebafert : Les jouets de ce type deviennent des aérosols de germes car quand on les presse, l'air captif est pulvérisé à l'extérieur. A moins de pouvoir les ouvrir pour les nettoyer et les sécher, il faut s'attendre à ce que des moisissures s'y développent. Et les laver avec des produits, comme l'eau de Javel par exemple, en ferait des aérosols de Javel ! Difficile donc de les nettoyer de façon optimale. Alors autant s'en passer, même si de nombreux enfants qui ont eu ce type de jouets se portent très bien.