Motos et scooters : six mois pour adopter la bonne taille de plaque

Les plus observateurs n’auront pas manqué de noter que les deux roues étaient souvent équipés de plaques de tailles différentes. Jusqu’en 2015, plusieurs dimensions de plaques étaient autorisées : trois formats pour les véhicules à moteur à deux roues (140 mm par 120 mm pour les cyclomoteurs, 170 mm par 130 mm ou 210 mm par 130 mm pour les motocyclettes) et un format "cas général" deux lignes (275 mm ou 300 mm par 200 mm) pour tous les autres véhicules, dont les tricycles et quadricycles non carrossés.





Souvent pour des considérations esthétiques, le choix des motards se portaient sur des dimensions réduites et l’espoir d’échapper à l’œil aguerri du policer a, peut-être, amené certains à éviter les trop grandes plaques.