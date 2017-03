Nanoparticules : l'additif alimentaire E171 au cœur des soupçons

Pas facile d'éviter ces particules dans notre alimentation. Et pour cause : elles sont partout. Sur votre paquet de chewing-gums qui se balade dans votre sac, sur cette barre de céréales censée vous donner un peu d'énergie, dans ce tube de sucre que vous prenez avec votre café. "Cela fait six mois que nous avons révélé les premières infractions à l'obligation d'étiquetage et les produits testés sont toujours en vente... et toujours sans étiquetage !", constate la directrice de campagne d'AGIR.





Alors, comment savoir qu'un aliment contient ces fameuses nanoparticules si elles ne sont pas mentionnées ? "C'est quasiment impossible de le savoir. On peut juste avoir des doutes très forts lorsqu’on voit du E171 ou du E551. Et puis

moins on mange de produits issus de l’alimentation industrielle, moins on a de risques d’en trouver", nous explique Magali Ringoot.





Mais slalomer au milieu des additifs alimentaires contenant des nanoparticules ne suffira probablement pas :"Il faut que les consommateurs interpellent les marques, les interrogent sur l'utilité des nanoparticules. De notre côté, nous savons que beaucoup de choses se jouent au niveau européen et nous souhaitons que l'on fasse au moins appliquer le droit de savoir et l'étiquetage. Il faut que les pouvoirs publics réagissent, fassent un moratoire. Le principe de précaution en France devrait s’appliquer et on devrait s’assurer que ce n’est pas dangereux".





En attendant, du côté de la DGCCRF, on a pris le problème de l'étiquetage à bras-le-corps. La Direction générale de la concurrence et des fraudes va lancer une enquête, faire des prélèvements, et former des enquêteurs. Donc c’est en train de bouger un tout petit peu. "C’est un premier pas", nous confie Magali Ringoot.