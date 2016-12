Nouvel an : comment trouver un(e) baby-sitter pour vos enfants

Babychou.com, un réseau d'une cinquantaine d'agences disséminées sur tout le territoire, propose des intervenants pour garder vos enfants et ceux de vos proches pendant que vous ferez la fête de votre côté. Différentes formules au choix pour la soirée du Nouvel an, avec des tarifs variant selon les régions :

- Forfait "nuit" pour une durée de 12 heures : 170 euros pour une garde simple (enfants d'une même fratrie) et 200 euros pour une garde groupée (cinq enfants maximum par intervenant), à Paris et Ile-de-France ou à Lyon. Respectivement 150 euros et 180 euros dans les autres régions.

- Forfait "soirée" pour une durée de 4 heures : 100 euros pour une garde simple et 120 euros pour une garde groupée, à Paris et Ile-de-France ou à Lyon. Respectivement 80 euros et 100 euros dans les autres régions.