Orange Bank : cette nouvelle banque mobile vaut-elle le coup ?

Consulter ou même gérer votre compte bancaire sur votre mobile, vous en avez peut-être déjà l'habitude. Mais carrément ouvrir un compte via une application mobile, c'est un pas de plus à franchir. Et c'est ce qu'Orange va proposer, via Orange Bank, à partir du 2 novembre 2017 (avec quelques mois de retard par rapport aux délais initialements annoncés), à tous ceux qui veulent se lancer.





"La banque sur smartphone d'Orange s'inspire en fait des néo-banques telles que l'Allemand N26 ou l'Anglais Revolut notamment. A la différence de ces deux start-up -arrivées cette année en France- qui touchent un public déjà très à l'aise avec la dématérialisation, le géant français des télécoms bénéficie d'une image rassurante auprès d'un public moins habitué au numérique", explique à LCI Julien Cadot, rédacteur en chef de Numerama, un site d'actualité sur la société numérique et ses enjeux.