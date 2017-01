Paris : obligatoire pour eux aussi, les motards en colère contre la vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air ne concerne pas que les voitures. Depuis ce lundi 16 janvier 2017, les conducteurs de deux-roues et de trois-roues sont eux aussi obligés d'arborer cet autocollant (sur leur cadre) pour circuler dans Paris du lundi au vendredi entre 8h et 20h. Plus de 200 d'entre eux se sont rassemblés dans l'après-midi à la Porte de Vincennes, d'où ils devaient rejoindre la mairie de Paris, pour protester contre l'entrée en vigueur de ce dispositif, répondant à l'appel de la Fédération française des motards en colère (FFMC).





Pour eux aussi, la couleur du macaron (verte pour les plus propres à grise pour les plus polluants), est déterminée par la quantité d'oxydes d'azote et de particules fines émise par l'engin. Les scooters et motos qui ont été mis en circulation avant le 1er juin 2000 sont ainsi considérés comme trop polluants pour avoir droit à ce sésame permettant de rouler dans la capitale.