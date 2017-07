Pause pipi, malaise ou panne sur la route : suffisant ou pas pour éviter le PV ?

Autre exemple, celui d’un jeune vacancier qui avec son premier salaire a pu s’offrir l’objet de ses rêves : un véhicule d’occasion qui va lui permettre de rejoindre son lieu de travail tous les jours, et de partir avec ses amis… en vacances. C’est donc la première fois qu’il utilise sa nouvelle acquisition sur un long trajet, et l’expérience ne s’avérera guère concluante avec l’apparition au bout de quelques kilomètres d’une multitude de voyants peu rassurants sur le tableau de bord. C’est la panne.





Perdu au milieu de nulle part, ce jeune automobiliste abandonne son véhicule où il s’est arrêté et part en quête d’un hôtel. Il revient le lendemain chercher son véhicule. Entre-temps, ce dernier été verbalisé pour stationnement dangereux, une contravention de quatrième classe qui s’accompagne d’une amende forfaitaire de 135 euros et surtout d’un retrait de trois points du permis de conduire.





Là encore, il est possible de se référer à la jurisprudence pour prédire le sort d’une éventuelle contestation. Dans une affaire similaire, l’automobiliste est parvenu à avoir gain de cause devant un premier juge qui a estimé qu’il avait "démontré à l'aide de plusieurs témoignages écrits que c'est suite à une panne de son véhicule qu'il a dû laisser son véhicule arrêté à l'endroit où I ‘infraction a été relevée" et que "les circonstances de I‘infraction étant extérieures à sa volonté, l'élément intentionnel ne peut être retenu". Mais l’argumentation n’a pas tenu le choc de l’examen par la Cour de cassation pour qui "l'infraction de stationnement dangereux ne comprend pas d'élément intentionnel" et "seule la constatation d'un cas de force majeure, présentant un caractère imprévisible et insurmontable, peut autoriser le juge à relaxer" (Crim., 26 juin 2013, n°12-86941).





Pour la chambre criminelle, la panne ne présente donc pas ce caractère imprévisible et insurmontable. Bref, selon elle, celui qui entretient bien son véhicule évitera la panne… ou pourrait prévoir ou anticiper une avarie.