Payez-vous votre jambon-beurre plus cher que les autres ?

Et le roi incontesté du sandwich reste et demeure... le jambon-beurre. Il s'en est vendu plus d'un milliard au cours de l'année écoulé. Son prix moyen ? 2,93 euros. Peu élevé mais en hausse de près de 3% par rapport à l'année précédente. Et si vous pensiez qu'il allait être rapidement détrôné par les burgers, les kebabs et autres paninis, sachez qu'il représente encore et toujours plus de la moitié des sandwichs consommés.





Figurez-vous qu'en France, si la consommation de jambon-beurre a baissé de 2.92% par rapport à l'année dernière, il s'en est tout de même vendu 1.199 milliardsd'unités en France. Un chiffre qui représente 51% des sandwichs vendus en France.