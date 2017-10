Pénurie de beurre : on vous a trouvé la recette pour le faire soi-même

Les experts ne s’étaient donc pas trompés : le beurre est en train de manquer dans les grandes surfaces françaises et son prix continue de flamber. Une situation due à la chute de la production de lait, mais pas seulement. A cela s’ajoute également la hausse de la demande dans les pays développés comme dans ceux en voie de développement. les viennoiseries françaises au beurre font un carton dans le monde entier, notamment en Chine.





Pour ne pas en manquer en ces temps de vaches maigres, et éviter de le payer à prix d'or, le plus simple est de le faire par soi-même, doux ou salé selon vos goûts. Il existe de nombreux tutoriels vidéo sur YouTube, à l'instar de celui de la chaîne Cuisine par Cédric et Seb, dont voici un bref résumé.